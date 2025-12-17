Мусаев: В агросекторе Азербайджана действуют около 13 тыс. коммерческих организаций

В Азербайджане в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства функционирует около 13 тыс. коммерческих организаций.

Как сообщает Report, об этом президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Мамед Мусаев заявил на итоговом мероприятии, посвященном фестивалям аграрного бизнеса.

Из них 26 являются крупными, 175 - средними, 417 - малыми, а 12 тыс. - субъектами микропредпринимательства.

"Всего 1,8% от общего кредитного портфеля кредитных организаций, или 571 млн манатов, направлено на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Это указывает на необходимость улучшения доступа к финансированию в аграрном секторе", - сказал он.

Мусаев отметил, что около 35% занятого населения Азербайджана прямо или косвенно связано с аграрным сектором. Доля сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей в ненефтяном ВВП уже приближается к 10%.