Мамедов: Аграрные предприниматели стали экономическим субъектом, открытым для инноваций

Аграрные предприниматели Азербайджана не довольствуются производством, они также стали мощным экономическим субъектом, создающим бренды и исследующим рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном Аграрным бизнес-фестивалям.

По его словам, реформы, проведенные в аграрном секторе в последние годы, создали условия для более конкурентоспособного, экспортно-ориентированного и устойчивого развития отрасли.

Мамедов отметил, что качество, упаковка, презентация и доступ на рынок местной аграрной продукции улучшаются с каждым годом:

"Сегодня азербайджанский фермер и аграрный предприниматель – это не только производитель, но и экономический субъект, который превращает свою продукцию в бренд, изучает потребности рынка и открыт для инновационных подходов".

Глава KOBİA добавил, что налаженные в рамках фестивалей связи и проведенные дискуссии создают прочную основу для будущего сотрудничества, а результаты этих мероприятий служат для формирования новых проектов, продуктов и рынков.