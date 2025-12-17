Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Мамедов: Аграрные предприниматели стали экономическим субъектом, открытым для инноваций

    АПК
    • 17 декабря, 2025
    • 12:13
    Мамедов: Аграрные предприниматели стали экономическим субъектом, открытым для инноваций

    Аграрные предприниматели Азербайджана не довольствуются производством, они также стали мощным экономическим субъектом, создающим бренды и исследующим рынки.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном Аграрным бизнес-фестивалям.

    По его словам, реформы, проведенные в аграрном секторе в последние годы, создали условия для более конкурентоспособного, экспортно-ориентированного и устойчивого развития отрасли.

    Мамедов отметил, что качество, упаковка, презентация и доступ на рынок местной аграрной продукции улучшаются с каждым годом:

    "Сегодня азербайджанский фермер и аграрный предприниматель – это не только производитель, но и экономический субъект, который превращает свою продукцию в бренд, изучает потребности рынка и открыт для инновационных подходов".

    Глава KOBİA добавил, что налаженные в рамках фестивалей связи и проведенные дискуссии создают прочную основу для будущего сотрудничества, а результаты этих мероприятий служат для формирования новых проектов, продуктов и рынков.

