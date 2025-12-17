WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Orxan Məmmədov: "Aqrar sahibkarlar innovasiyalara açıq güclü iqtisadi subyektə çevrilib"

    ASK
    • 17 dekabr, 2025
    • 11:40
    Orxan Məmmədov: Aqrar sahibkarlar innovasiyalara açıq güclü iqtisadi subyektə çevrilib

    Azərbaycanın aqrar sahibkarları artıq təkcə istehsalla kifayətlənmir, eyni zamanda brend yaradan, bazarları araşdıran və innovasiyalara açıq güclü iqtisadi subyektə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov Aqrar Biznes Festivallarına həsr olunmuş yekun tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son illərdə aqrar sahədə həyata keçirilən islahatlar sektorun daha rəqabətqabiliyyətli, ixracyönümlü və dayanıqlı inkişafına şərait yaradıb.

    O. Məmmədov bildirib ki, yerli aqrar məhsulların keyfiyyəti, qablaşdırılması, təqdimatı və bazara çıxış imkanları ildən-ilə yaxşılaşır: "Bu gün Azərbaycan fermeri və aqrar sahibkarı yalnız istehsalçı kimi deyil, eyni zamanda öz məhsulunu brendə çevirən, bazar tələblərini öyrənən və innovativ yanaşmalara açıq olan iqtisadi subyektdir".

    O, əlavə edib ki, festivallar çərçivəsində qurulan əlaqələr və aparılan müzakirələr gələcək əməkdaşlıqlar üçün möhkəm zəmin yaradır və bu tədbirlərin nəticələri yeni layihələrin, məhsulların və bazarların formalaşmasına xidmət edir.

    Orxan Məmmədov KOBİA Aqrar Biznes Festivalları
    Мамедов: Аграрные предприниматели стали экономическим субъектом, открытым для инноваций

    Son xəbərlər

    12:28

    "Dinamo"nun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    12:25

    Edqar Abdullayev: "Fintex sektorunda KYC prosesindən istifadə səviyyəsi 90 %-dən çoxdur"

    İKT
    12:22

    Türkiyənin ticarət naziri TÜİB sədri ilə II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumunu müzakirə edib

    Biznes
    12:17
    Foto
    Video

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb

    Hərbi
    12:08

    Pakistanlı feldmarşal Trampla danışıqlar üçün ABŞ-yə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    11:53

    U-20 DÇ-yə ev sahibliyi Bakı-Daşkənd münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:49

    Azərbaycanın aqrar sektorundakı kommersiya təşkilatlarının sayı açıqlanıb

    ASK
    11:46

    Kareliya Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə "yol xəritələri" hazırlayacaq

    Biznes
    11:41

    Rusiyalı döyüşçü UFC-dən uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti