S&P оценит новую стратегию развития AzerTurkBank

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента ОАО AzerTurkBank (ATB) на уровне "B+/B" со стабильным прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на S&P, подтверждение рейтинга отражает ожидания агентства, что финансовый и бизнес-профили банка в целом останутся стабильными на фоне формирования новой стратегии развития.

В агентстве напомнили, что в октябре 2025 года завершилась сделка по приобретению Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 51%-ной доли в ATB у правительства страны. Сделка была оформлена через корпоративную регистрацию и внесение изменений в устав банка.

"Новая управленческая команда работает с середины октября. В состав совета директоров вошли два новых члена, при этом должность генерального директора пока остается вакантной. В Наблюдательный совет включены два представителя SOCAR и один представитель правительства, еще два независимых директора находятся в процессе утверждения", - отмечает S&P.

В настоящее время ATB разрабатывает новую стратегию, ориентированную на развитие транзакционного банкинга с SOCAR и расширение кредитования малых и средних предприятий в ненефтяном секторе. После ее объявления S&P оценит, в какой степени стратегия будет способствовать укреплению рыночных позиций и прибыльному росту банка.

Агентство ожидает, что капитализация и риск-профиль ATB останутся стабильными в течение ближайших 12 месяцев. По оценке S&P, коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (RAC), в 2026 году, вероятно, сохранится в диапазоне 6-7,5% против 6,6% на конец 2024 года. Дальнейшая динамика показателя будет зависеть от темпов роста кредитного портфеля и возможных вливаний капитала.

При этом доля кредитов стадии 3, по прогнозу агентства, может увеличиться до 4% в течение следующих 12-24 месяцев на фоне созревания кредитов после быстрого роста в 2022-2024 годах. По состоянию на 30 сентября 2025 года данный показатель вырос до 3,2% с 2,2% на конец 2024 года из-за ухудшения качества корпоративных и потребительских кредитов.

S&P также отмечает планы банка по дальнейшему укреплению системы управления рисками в соответствии с инициативами Центрального банка Азербайджана по переходу к стандартам Базель III в 2026 году.

Агентство рассматривает ATB как нестратегическую дочернюю структуру SOCAR и не включает поддержку со стороны группы в самостоятельный кредитный профиль (SACP) банка. Это объясняется небольшим масштабом ATB в структуре группы, отсутствием интеграции в операционную деятельность SOCAR, историей поддержки и конкретных планов по капитализации.

Кроме того, S&P оценивает связь банка с государством как ограниченную, учитывая сокращение доли государства до 24% с прежних 75%. ATB, по оценке агентства, не играет значимой социальной роли и функционирует как небольшой коммерческий банк, обслуживающий стандартную клиентскую базу. В этой связи вероятность получения своевременной и достаточной государственной поддержки оценивается как низкая.

Агентство предполагает, что возможная поддержка, в случае необходимости, будет осуществляться через SOCAR как мажоритарного акционера, однако не закладывает ее в рейтинги банка.

Стабильный прогноз на ближайшие 12 месяцев отражает ожидания S&P, что бизнес- и финансовые показатели ATB сохранят устойчивость в условиях нового мажоритарного владения со стороны SOCAR.