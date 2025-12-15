Посол США: Турция является важным элементом видения маршрута TRIPP
- 15 декабря, 2025
- 18:32
Турция играет ключевую роль в транспортно-коммуникационном проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP).
Как сообщает Report, об этом заявила посол США в Армении Кристина Куинн в интервью CivilNet.
По ее словам, Вашингтон наряду с Ереваном напрямую взаимодействует с Анкарой для реализации всех необходимых шагов по продвижению и реализации проекта.
Дипломат отметила, что TRIPP рассматривается США как маршрут, способный связать Восток и Запад, а в более широком контексте Центральную Азию - с Западной Европой. Куинн подчеркнула, что на протяжении многих лет из-за нестабильной геополитической ситуации на Южном Кавказе реализация подобных инициатив была невозможна.
"Наряду с реализацией TRIPP Соединенные Штаты работают с Арменией над созданием совместного предприятия", - отметила она.