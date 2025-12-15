Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Зеленский и Штайнмайер обсудили усилия по достижению мира

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 18:35
    Зеленский и Штайнмайер обсудили усилия по достижению мира

    Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили усилия по мирному завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

    "Во время встречи с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером я поблагодарил за лидерство ФРГ в оказании помощи нашему народу. Я проинформировал президента о работе с США, направленной на достижение достойного мира, надежных гарантий безопасности и экономического восстановления", - говорится в сообщении.

    Зеленский подчеркнул важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также защиты национальных интересов, отметив принципиальную позицию Германии в поддержке этих целей.

    Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер Германия Украина российско-украинский конфликт российско-украинская война

    Последние новости

    18:42
    Фото

    В Белом доме назвали продуктивными переговоры с Зеленским в Берлине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:37

    Азер Бадамов: Инициатива амнистии показывает, что в центре политики Ильхама Алиева — интересы граждан

    Внутренняя политика
    18:35
    Фото

    Зеленский и Штайнмайер обсудили усилия по достижению мира

    Другие страны
    18:32

    Посол США: Турция является важным элементом видения маршрута TRIPP

    В регионе
    18:29
    Фото

    Бюджет Нахчывана на 2026 год принят в I чтении

    Финансы
    18:18

    В Сумгайыте 19-летняя девушка отравилась угарным газом

    Происшествия
    18:17

    Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях

    АПК
    18:16

    Тобиас Лоренцсон: НАТО и Азербайджан продолжат в 2026 году активный диалог

    Внешняя политика
    18:14

    За первые 10 месяцев общий доход TƏBİB составил более 1 млрд манатов

    Здоровье
    Лента новостей