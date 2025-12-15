Зеленский и Штайнмайер обсудили усилия по достижению мира
Другие страны
- 15 декабря, 2025
- 18:35
Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили усилия по мирному завершению российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Во время встречи с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером я поблагодарил за лидерство ФРГ в оказании помощи нашему народу. Я проинформировал президента о работе с США, направленной на достижение достойного мира, надежных гарантий безопасности и экономического восстановления", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также защиты национальных интересов, отметив принципиальную позицию Германии в поддержке этих целей.
