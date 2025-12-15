Zelenski və Ştaynmayer sülhün əldə olunması istiqamətində səyləri müzakirə ediblər
- 15 dekabr, 2025
- 19:15
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski almaniyalı həmkarı Frank-Valter Ştaynmayerlə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatdırılması istiqamətində səyləri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski öz "Telegram" kanalında bildirib.
"Frank-Valter Ştaynmayerlə görüş zamanı mən Almaniyanın xalqımıza göstərdiyi yardımdakı liderliyinə görə təşəkkür etdim. Mən prezidenti ABŞ ilə aparılan işlər barədə məlumatlandırdım. Bu işlər ləyaqətli sülhün əldə olunmasına, etibarlı təhlükəsizlik zəmanətlərinə və iqtisadi bərpa prosesinə yönəlib", – məlumatda deyilir.
Zelenski Ukraynanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasının, həmçinin milli maraqların müdafiəsinin vacibliyini vurğulayıb və Almaniyanın bu məqsədlərin dəstəklənməsində prinsipial mövqeyini qeyd edib.