В Белом доме назвали продуктивными переговоры с Зеленским в Берлине - ОБНОВЛЕНО

Состоявшиеся в Берлине переговоры между американской и украинской делегациями Белый дом оценивает как продуктивные.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источники в американской администрации.

"Прошедшая в понедельник встреча советников [президента США Дональда] Трампа с президентом Украины [Владимиром] Зеленским была продуктивной", - написал он.

В Берлине завершился второй раунд переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Второй раунд переговоров стартовал 15 декабря и продлился около двух часов. Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Первый раунд переговоров, состоявшийся накануне, длился более пяти часов.