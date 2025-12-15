В Белом доме назвали продуктивными переговоры с Зеленским в Берлине - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 15 декабря, 2025
    • 18:42
    Состоявшиеся в Берлине переговоры между американской и украинской делегациями Белый дом оценивает как продуктивные.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источники в американской администрации.

    "Прошедшая в понедельник встреча советников [президента США Дональда] Трампа с президентом Украины [Владимиром] Зеленским была продуктивной", - написал он.

    В Берлине завершился второй раунд переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

    Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник.

    Второй раунд переговоров стартовал 15 декабря и продлился около двух часов. Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

    Первый раунд переговоров, состоявшийся накануне, длился более пяти часов.

    Лента новостей