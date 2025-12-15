Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Грузия может усилить контроль грузов на границе

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 19:12
    Грузия может усилить контроль грузов на границе

    В парламент Грузии представлен пакет поправок к "Таможенному кодексу", направленный на усиление контроля за грузопотоками.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

    Согласно изменениям, на пограничных пунктах, в портах и аэропортах будут созданы совместные группы из сотрудников Департамента центральной криминальной полиции и Таможенного департамента. Они будут проверять грузы, поступающие и вывозимые из страны, как на месте, так и централизованно.

    "Цель изменений - максимально тщательно проверять все подозрительные грузы, представляющие потенциальный риск. Главной причиной этих изменений и создания совместных групп стали недавно выявленные факты транзита наркотиков", - уточнил Дарахвелидзе, отметив, что оба ведомства уже проводят усиленный контроль на КПП.

