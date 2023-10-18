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Азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии DigitalBridge в Казахстане

Азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии DigitalBridge в Казахстане Делегация Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла участие в технологическом мероприятии DigitalBridge в Казахстане.
ИКТ
18 октября 2023 г. 12:26
Азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии DigitalBridge в Казахстане

Делегация Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла участие в технологическом мероприятии DigitalBridge в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Делегация Агентства приняла участие в панельном заседании "GOVSTACK: Ускорение цифровой трансформации", в круглых столах на темы "Тенденции электронного правительства: обзор ООН", "Усиление правительства: Управление и национальный искусственный интеллект, основанные на данных", а также посетила стенды GovTech, SaaS, FinTech, "Креативная экономика", "Искусственный интеллект" и "Электронная коммерция".

В рамках мероприятия делегация Азербайджана также посетила расположенный в Astana Hub технопарк. Гостям была предоставлена информация о резидентстве и компаниях. В то же время были проведены встречи с резидентами технопарков других стран, состоялся обмен мнениями.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation takes part in DigitalBridge event in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstanda keçirilmiş “DigitalBridge” tədbirində təmsil olunub

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