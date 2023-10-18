Азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии DigitalBridge в Казахстане

Делегация Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла участие в технологическом мероприятии DigitalBridge в Казахстане.

Делегация Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла участие в технологическом мероприятии DigitalBridge в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Делегация Агентства приняла участие в панельном заседании "GOVSTACK: Ускорение цифровой трансформации", в круглых столах на темы "Тенденции электронного правительства: обзор ООН", "Усиление правительства: Управление и национальный искусственный интеллект, основанные на данных", а также посетила стенды GovTech, SaaS, FinTech, "Креативная экономика", "Искусственный интеллект" и "Электронная коммерция".

В рамках мероприятия делегация Азербайджана также посетила расположенный в Astana Hub технопарк. Гостям была предоставлена информация о резидентстве и компаниях. В то же время были проведены встречи с резидентами технопарков других стран, состоялся обмен мнениями.