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Число кибератак на госструктуры Азербайджана снизилось на 28%

Число кибератак на госструктуры Азербайджана снизилось на 28% В январе-апреле текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 315 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.
ИКТ
8 мая 2024 г. 11:08
Число кибератак на госструктуры Азербайджана снизилось на 28%

В январе-апреле текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 315 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.

Согласно расчетам Report на основе данных Госслужбы, это на 28% меньше, чем годом ранее.

168 киберугроз выявлены и заблокированы на основании внутреннего расследования, 147 - при расследовании инцидентов, по которым поступили обращения из государственных учреждений.

За отчетный период по сети AzStateNet заблокировано 322,245 млн вредоносных ссылок, через установленную у конечных пользователей центральную антивирусную систему - 1 млн 584 тыс. 700, через систему защиты Sandbox - 99 608 электронных документов с вредоносным содержимым.

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Версия на английском языке Cyber threats to state agencies of Azerbaijan down by 28%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarına kibertəhdidlər 28 % azalıb

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