Число кибератак на госструктуры Азербайджана снизилось на 28%

В январе-апреле текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 315 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.

В январе-апреле текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 315 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.

Согласно расчетам Report на основе данных Госслужбы, это на 28% меньше, чем годом ранее.

168 киберугроз выявлены и заблокированы на основании внутреннего расследования, 147 - при расследовании инцидентов, по которым поступили обращения из государственных учреждений.

За отчетный период по сети AzStateNet заблокировано 322,245 млн вредоносных ссылок, через установленную у конечных пользователей центральную антивирусную систему - 1 млн 584 тыс. 700, через систему защиты Sandbox - 99 608 электронных документов с вредоносным содержимым.