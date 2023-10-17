Парвиз Шахбазов примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае

Министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению председателя Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Чжэна Шаньцзе отправился с визитом в Китай.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению председателя Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Чжэна Шаньцзе отправился с визитом в Китай.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, министр примет участие в заседании высокого уровня в рамках 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который состоится 18 октября в Пекине.

В рамках мероприятия планируется выступление министра на тему "Укрепление инфраструктуры, а также координация технологий, стандартов, правил и операций для взаимовыгодного развития" и проведение двусторонних встреч.