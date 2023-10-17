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Парвиз Шахбазов примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае

Парвиз Шахбазов примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае Министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению председателя Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Чжэна Шаньцзе отправился с визитом в Китай.
Энергетика
17 октября 2023 г. 12:37
Парвиз Шахбазов примет участие в форуме Один пояс - один путь в Китае

Министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению председателя Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Чжэна Шаньцзе отправился с визитом в Китай.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, министр примет участие в заседании высокого уровня в рамках 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который состоится 18 октября в Пекине.

В рамках мероприятия планируется выступление министра на тему "Укрепление инфраструктуры, а также координация технологий, стандартов, правил и операций для взаимовыгодного развития" и проведение двусторонних встреч.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's minister of energy to attend Belt and Road Forum in China
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov Çində keçiriləcək “Bir kəmər, bir yol” Forumunda iştirak edəcək

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