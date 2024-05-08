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Microsoft инвестирует миллиарды долларов в ИИ

Microsoft инвестирует миллиарды долларов в ИИ Президент США Джо Байден объявит о масштабных инвестициях компании Microsoft в индустрию искусственного интеллекта (ИИ).
ИКТ
8 мая 2024 г. 20:16
Microsoft инвестирует миллиарды долларов в ИИ

Президент США Джо Байден объявит о масштабных инвестициях компании Microsoft в индустрию искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Источники агентства выяснили, что в этот день Байден посетит город Расин в штате Висконсин. Президент США объявит, что Microsoft построит здесь высокотехнологичный центр обработки данных ИИ. Американская корпорация выделит на строительcтво 3,3 миллиарда долларов.

Центр будет расположен на месте, на котором китайская корпорация Foxconn планировала построить завод еще при бывшем президенте США Дональде Трампе. Предприятие Microsoft сможет дать штату не менее 2000 рабочих мест.

"В совокупности инвестиции позволят промышленному центру проложить путь в отраслях будущего", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, поездка Байдена не случайна. Висконсин является одним из семи колеблющихся штатов, которые, очевидно, будут играть решающую роль в ходе президентских выборов в США.

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