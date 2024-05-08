Госслужба выявила уязвимости в защите 76 информационных ресурсов госучреждений в апреле

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в ходе мониторингов в январе-апреле этого года выявила уязвимости в системе защиты 291 информационного ресурса госучреждений, что на 52% больше показателя годом ранее.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в ходе мониторингов в январе-апреле этого года выявила уязвимости в системе защиты 291 информационного ресурса госучреждений, что на 52% больше показателя годом ранее.

Как сообщили Report в Госслужбе, этим учреждениям были направлены уведомления для устранения выявленных пробелов.

В апреле уязвимости были выявлены в системах защиты 76 информационных ресурсов госучреждений, что на 69% больше, чем годом ранее.

За 2023 год Госслужба выявила уязвимости в защите 697 информационных ресурсов государственных учреждений, что на 142 или 26% больше, чем в 2022 году.