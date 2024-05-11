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Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури

Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури Предприниматель Илон Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури на Солнце.
ИКТ
11 мая 2024 г. 10:53
Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури

Предприниматель Илон Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури на Солнце.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он написал в соцсети "Х".

"Прямо сейчас происходит мощная геомагнитная солнечная буря - крупнейшая за длительное время. Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают", - отметил он.

Согласно сообщению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз.

Согласно данным NOAA, буря может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи. Солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли.

Отметим, что магнитная буря на Земле ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. При максимальном уровне бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

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Версия на английском языке Musk reports increased pressure on Starlink satellites due to geomagnetic storm

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