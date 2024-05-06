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В Азербайджане запущена новая версия платформы digital.login

В Азербайджане запущена новая версия платформы digital.login Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта запустило новую улучшенную версию платформы digital.login с единой системой доступа к цифровым услугам под брендом digital.azerbaijan.
ИКТ
6 мая 2024 г. 16:18
В Азербайджане запущена новая версия платформы digital.login

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта запустило новую улучшенную версию платформы digital.login с единой системой доступа к цифровым услугам под брендом digital.azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Сообщается, что digital.login в новой версии предлагает две основные функции для удобного использования гражданами. Граждане в первую очередь получают доступ к более чем 140 цифровым услугам, интегрированным в систему. Другой важный функционал заключается в том, что гражданин может управлять полномочиями давать согласие на использование информации учреждениями.

Отметим, что граждане уже могут воспользоваться этой функцией на портале myGov.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “digital.login” platformasının yeni versiyası istifadəyə verilib

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