В Азербайджане запущена новая версия платформы digital.login

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта запустило новую улучшенную версию платформы digital.login с единой системой доступа к цифровым услугам под брендом digital.azerbaijan.

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта запустило новую улучшенную версию платформы digital.login с единой системой доступа к цифровым услугам под брендом digital.azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Сообщается, что digital.login в новой версии предлагает две основные функции для удобного использования гражданами. Граждане в первую очередь получают доступ к более чем 140 цифровым услугам, интегрированным в систему. Другой важный функционал заключается в том, что гражданин может управлять полномочиями давать согласие на использование информации учреждениями.

Отметим, что граждане уже могут воспользоваться этой функцией на портале myGov.