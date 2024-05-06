Госслужба обратилась к потребителям в связи с участившимися жалобами на операторов связи

Необоснованный отказ операторов связи от заключения договора об оказании услуг телефонной связи, а также требование дополнительных платежей при предоставлении услуг недопустимы.

Необоснованный отказ операторов связи от заключения договора об оказании услуг телефонной связи, а также требование дополнительных платежей при предоставлении услуг недопустимы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Государственной службы антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка к потребителям в связи с участившимися жалобами.

В ведомстве напомнили, что постановлением Кабинета министров страны №189 от 19 июля 2013 года был утвержден "Перечень субъектов естественной монополии", куда вошли и субъекты, предоставляющие услуги связи.

"Согласно действующему закону "О естественных монополиях", субъекты естественной монополии не могут отказаться от заключения договора на продажу товаров с потребителями, если у них есть возможность производить (реализовывать) товары, относящиеся к сферам естественной монополии. Кроме того, цены на услуги связи установлены решением Тарифного (ценового) совета", - заявили в Госслужбе.