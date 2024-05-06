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Госслужба обратилась к потребителям в связи с участившимися жалобами на операторов связи

Госслужба обратилась к потребителям в связи с участившимися жалобами на операторов связи Необоснованный отказ операторов связи от заключения договора об оказании услуг телефонной связи, а также требование дополнительных платежей при предоставлении услуг недопустимы.
ИКТ
6 мая 2024 г. 11:50
Госслужба обратилась к потребителям в связи с участившимися жалобами на операторов связи

Необоснованный отказ операторов связи от заключения договора об оказании услуг телефонной связи, а также требование дополнительных платежей при предоставлении услуг недопустимы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Государственной службы антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка к потребителям в связи с участившимися жалобами.

В ведомстве напомнили, что постановлением Кабинета министров страны №189 от 19 июля 2013 года был утвержден "Перечень субъектов естественной монополии", куда вошли и субъекты, предоставляющие услуги связи.

"Согласно действующему закону "О естественных монополиях", субъекты естественной монополии не могут отказаться от заключения договора на продажу товаров с потребителями, если у них есть возможность производить (реализовывать) товары, относящиеся к сферам естественной монополии. Кроме того, цены на услуги связи установлены решением Тарифного (ценового) совета", - заявили в Госслужбе.

Потребителей призвали при столкновении со случаями необоснованного отказа операторов связи в заключении договора на оказание услуг телефонной связи, предъявления требований, не предусмотренных нормативными правовыми актами, а также дополнительных сборов сверх установленных тарифов при оказании услуг телефонной связи общего пользования направлять обращения через официальный сайт, электронную почту ([email protected]) или колл-центр 195-1-4.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti telekommunikasiya operatorlarından şikayətlərlə bağlı istehlakçılara müraciət edib

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