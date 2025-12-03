Азербайджан вывел на орбиту спутник "Azərbaycanın Zəfəri"

Впервые в истории Азербайджана на орбиту выведен школьный спутник "Azərbaycanın Zəfəri" ("Победа Азербайджана").

Как сообщает "Report", об этом на брифинге, посвященном запуску спутника, заявил руководитель Академии КОСМИК при Космическом Агентстве ("Азеркосмос") Имран Мухтаров.

По его словам, спутник был выведен на орбиту ракетой "Falcon 9" компании "SpaceX".

Аппарат относится к формату PocketQube. Его размеры составляют 5×5×5 см, масса - около 250 г. Для сборки используются прочные материалы, включая алюминиевые сплавы и углеродные композиты, что обеспечивает необходимую механическую стойкость и стабильность температурного режима.

Первый запуск спутников класса PocketQube состоялся в ноябре 2013 года.