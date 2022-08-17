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Азербайджан ухудшил позиции в мировом рейтинге по скорости мобильного интернета

Азербайджан ухудшил позиции в мировом рейтинге по скорости мобильного интернета В июле этого года Азербайджан, опустившись на 2 пункта среди других стран по скорости мобильного интернета, занял 60-е место.
ИКТ
17 августа 2022 г. 11:27
Азербайджан ухудшил позиции в мировом рейтинге по скорости мобильного интернета

В июле этого года Азербайджан, опустившись на 2 пункта среди других стран по скорости мобильного интернета, занял 60-е место.

Как передает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, скорость мобильного интернета Азербайджана за июль составила 31,21 МБ/с.

При этом, в прошлом месяце Азербайджан занял 121-е место в мире по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, что на 3 пункта меньше по сравнению с июнем. Так, в июле средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 20,89 МБ/с.

В целом, было проведено исследование в 182 странах мира относительно скорости фиксированного широкополосного интернета. На первом месте Чили (212,98 МБ/с), а на последнем — Афганистан (1,85 МБ/с). В свою очередь в списке мобильных операторов Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли первое место со скоростью 120,35 МБ/с, а Куба заняла 140-е место со скоростью 4,15 МБ/с.

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