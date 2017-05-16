Азербайджан присоединяется к программе стартапов, проводимой в 37 странах мира

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom способствует еще одному проекту. На этот раз центр выступает в качестве "Бронзового спонсора" проекта Climate Launchpad, являющегося самым масштабным конкурсом "green" бизнес-идей, в котором принимают участие 37 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, данный проект, в котором Азербайджан впервые принимает участие, по своей обучающей структуре и широте охвата предлагает принятым в программу стартапам и авторам идей очень большую линию прогресса.

Начиная с мая, для 14 команд, отобранных из Азербайджана, были организованы интенсивные программы тренингов с целью подготовки к финалу, который состоится в августе. Программы тренингов проводятся местными тренерами и членом центральной команды Climate Launchpad, экспертом в области стартапов и инновационных технологий Гансом Вестерхофом, который был направлен из Голландии в нашу страну организаторами программы. Во время тренингов участники изучают самые важные бизнес-знания в создании стартапов, практически применяя их в своих проектах. После завершения двухдневного bootcamp, команды примут участие в 14-недельной коучинг-сессии внутри страны. Здесь команды будут работать над важными бизнес-концепциями, установленными местными экспертами Climate Launchpad и, тем самым, готовиться к финалу.

После коучинг-сессий внутри страны команды выступят с презентациями перед жюри, в состав которого также войдет представитель Climate Launchpad, для того, чтобы завоевать первые 3 места и получить путевку в Grand Finale. В общей сложности команды каждой из 37 стран, занявшие первые 3 места в финале, получат путевку в Grand Finale, который состоится в октябре 2017 года, и выступят с презентациями перед ведущими инвесторами и предпринимателями Европы. Стартап-проекты, занявшие первые 10 мест в Grand Finale, будут приняты в 18-месячную программу Climate-KIC Accelerator, в которой маленькие идеи превращаются в большой бизнес. В рамках этой программы акселератора каждому проекту в 3 этапах будет оказана финансовая поддержка в размере 95 тыс. евро. Кроме того, команды, которые будут удостоены первых 3 мест в Grand Finale, получат денежные вознаграждения в размере 10 тыс., 5 тыс. и 2,5 тыс. евро соответственно.

Также стоит отметить, что победившая в этом году страна станет страной-организатором очередного Grand Finale.