    Азербайджан обсудил с китайской компанией применение решений в области ИИ

    ИКТ
    • 30 октября, 2025
    • 17:03
    Азербайджан обсудил с китайской компанией применение решений в области ИИ

    Азербайджан обсудил с китайской компанией Huawei вопрос внедрения решений в области искусственного интеллекта (ИИ).

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения состоялись на встрече министра с президентом Huawei Enterprise Business Group по Ближнему Востоку и Центральной Азии Хао Чжичэнем (Hao Zhichen).

    "Мы обсудили стратегию Азербайджана в области искусственного интеллекта, формирование соответствующей инфраструктуры для применения решений в области ИИ, а также внедрение решений, основанных на международном опыте компании Huawei в данной сфере", - написал Набиев.

    По словам министра, состоялся обмен мнениями о возможностях применения технологий ИИ в платформах электронного правительства, реализации концепции "Умный город" на основе опыта Huawei и совместных инициативах, направленных на развитие человеческого капитала.

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə süni intellekt həllərinin tətbiqini müzakirə edib
    Azerbaijan discusses application of AI solutions with Chinese company

