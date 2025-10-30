Азербайджан обсудил с китайской компанией применение решений в области ИИ

Азербайджан обсудил с китайской компанией Huawei вопрос внедрения решений в области искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

Обсуждения состоялись на встрече министра с президентом Huawei Enterprise Business Group по Ближнему Востоку и Центральной Азии Хао Чжичэнем (Hao Zhichen).

"Мы обсудили стратегию Азербайджана в области искусственного интеллекта, формирование соответствующей инфраструктуры для применения решений в области ИИ, а также внедрение решений, основанных на международном опыте компании Huawei в данной сфере", - написал Набиев.

По словам министра, состоялся обмен мнениями о возможностях применения технологий ИИ в платформах электронного правительства, реализации концепции "Умный город" на основе опыта Huawei и совместных инициативах, направленных на развитие человеческого капитала.