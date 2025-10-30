İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Çin şirkəti ilə süni intellekt həllərinin tətbiqini müzakirə edib

    İKT
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:15
    Azərbaycan Çinin "Huawei" şirkəti il süni intellekt həllərinin təqdim edilməsi məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Huawei Enterprise Business Group"un Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə prezidenti Hao Zhichen ilə görüşdük. Azərbaycanın süni intellekt strategiyası, süni intellekt həllərinin tətbiqi istiqamətində müvafiq infrastrukturun formalaşdırılması və bu sahədə "Huawei" şirkətinin beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan həllərinin təqdim edilməsi məsələlərini müzakirə etdik",-deyə R.Nəbiyev qeyd edib.

    Nazir eyni zamanda elektron hökumət platformalarında süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi imkanları, "Huawei"in təcrübəsindən irəli gələrək "Ağıllı şəhər" konsepsiyasının reallaşdırılması, insan kapitalının inkişafı məqsədilə birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barəsində fikir mübadiləsi aparıldığını bildirb.

