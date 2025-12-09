Азербайджан обсудил с Google создание инновационных лабораторий
ИКТ
- 09 декабря, 2025
- 15:09
Азербайджан обсудил с Google сотрудничество по созданию экосистемы инноваций и стартапов, включая лаборатории облачных инноваций и программы развития навыков.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.
"В рамках визита в США мы встретились с руководителем отдела международных правительственных отношений Google Рейчел Коулман", - написал министр.
ABŞ-yə səfər çərçivəsində “Google” şirkətinin beynəlxalq hökumət əlaqələri üzrə rəhbəri Reyçel Koulman ilə görüşdük.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) December 9, 2025
“Google” ilə “bulud” innovasiya laboratoriyaları, bacarıq proqramları da daxil olmaqla, innovasiya və startap ekosisteminin qurulması istiqamətində əməkdaşlıq… pic.twitter.com/eFtxhaq8WS
