В ДТП с участием около 30 автомобилей в Южной Корее погибли не менее четырех человек
Другие страны
- 10 января, 2026
- 05:38
В дорожно-транспортном происшествии с участием около 30 автомобилей на скоростной магистрали в Южной Корее погибли по меньшей мере четыре человека.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал YTN News.
Согласно предварительной информации, аварию спровоцировал грузовик. Его водитель пока по неустановленной причине потерял управление и транспортное средство врезалось в отбойник на обочине дороги.
После этого на участке столкнулись около 30 автомобилей, в результате инцидента погибли четыре человека. Не исключено, что число жертв аварии может возрасти.
Из-за ДТП на магистрали возникла длинная пробка.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.
