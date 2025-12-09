İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan "Google" ilə "bulud" innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib

    İKT
    • 09 dekabr, 2025
    • 14:41
    Azərbaycan Google ilə bulud innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib

    Azərbaycan "Google" şirkəti ilə "bulud" innovasiya laboratoriyaları, bacarıq proqramları da daxil olmaqla, innovasiya və startap ekosisteminin qurulması istiqamətində əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "ABŞ-yə səfər çərçivəsində "Google" şirkətinin beynəlxalq hökumət əlaqələri üzrə rəhbəri Reyçel Koulman ilə görüşdük",- deyə nazir qeyd edib.

