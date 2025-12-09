Azərbaycan "Google" ilə "bulud" innovasiya laboratoriyalarının qurulmasını müzakirə edib
- 09 dekabr, 2025
- 14:41
Azərbaycan "Google" şirkəti ilə "bulud" innovasiya laboratoriyaları, bacarıq proqramları da daxil olmaqla, innovasiya və startap ekosisteminin qurulması istiqamətində əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"ABŞ-yə səfər çərçivəsində "Google" şirkətinin beynəlxalq hökumət əlaqələri üzrə rəhbəri Reyçel Koulman ilə görüşdük",- deyə nazir qeyd edib.
