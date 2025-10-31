Азербайджан и Всемирный банк обсудили инновационные модели экономического роста
- 31 октября, 2025
- 09:59
Азербайджан обсудил со Всемирным банком инновационные модели экономического роста посредством применения цифровой трансформации.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.
По его словам, обсуждения состоялись на встрече с региональным директором Всемирного банка по вопросам развития в Европе и Центральной Азии Асадом Аламом и известным экономистом Уфуком Акчигитом.
Стороны также провели широкий обмен мнениями по развитию инновационной и предпринимательской экосистемы в Азербайджане, повышению эффективности в государственных учреждениях и частном секторе.
