Азербайджан и Всемирный банк обсудили инновационные модели экономического роста

Азербайджан обсудил со Всемирным банком инновационные модели экономического роста посредством применения цифровой трансформации.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с региональным директором Всемирного банка по вопросам развития в Европе и Центральной Азии Асадом Аламом и известным экономистом Уфуком Акчигитом.

Стороны также провели широкий обмен мнениями по развитию инновационной и предпринимательской экосистемы в Азербайджане, повышению эффективности в государственных учреждениях и частном секторе.