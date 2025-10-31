Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ИКТ
    • 31 октября, 2025
    • 09:59
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили инновационные модели экономического роста

    Азербайджан обсудил со Всемирным банком инновационные модели экономического роста посредством применения цифровой трансформации.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.

    По его словам, обсуждения состоялись на встрече с региональным директором Всемирного банка по вопросам развития в Европе и Центральной Азии Асадом Аламом и известным экономистом Уфуком Акчигитом.

    Стороны также провели широкий обмен мнениями по развитию инновационной и предпринимательской экосистемы в Азербайджане, повышению эффективности в государственных учреждениях и частном секторе.

    Azərbaycanla Dünya Bankı innovativ iqtisadi artım modellərini müzakirə edib
    Azerbaijan, World Bank discuss innovative economic growth models

