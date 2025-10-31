İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Azərbaycanla Dünya Bankı innovativ iqtisadi artım modellərini müzakirə edib

    İKT
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:36
    Azərbaycanla Dünya Bankı innovativ iqtisadi artım modellərini müzakirə edib

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə rəqəmsal transformasiyanın tətbiqi ilə innovativ iqtisadi artım modellərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionunun rifahı üzrə regional təcrübə direktoru Asad Alam və tanınmış iqtisadçı alim Ufuk Akçiğit ilə görüşdə baş tutub.

    Nazir tərəflərin həmçinin Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlıq ekosisteminin inkişafı, dövlət qurumları və özəl sektorda səmərəliliyin yüksəldilməsi istiqamətində geniş fikir mübadiləsi apardığını qeyd edib.

    Azərbaycan Dünya Bankı Rəşad Nəbiyev
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили инновационные модели экономического роста
    Azerbaijan, World Bank discuss innovative economic growth models

    Son xəbərlər

    10:42

    Valeh Ələsgərov: "Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib"

    İnfrastruktur
    10:41
    Foto

    Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarına daş atılıb

    İnfrastruktur
    10:41

    Azərbaycan və Türkiyə üçüncü ölkələrə ticarət dövriyyəsini daha da artıra bilər

    İnfrastruktur
    10:38

    Təşkilat rəhbəri: Belçika müstəmləkəçiliyi Burundinin milli-mədəni dəyərlərini tamamilə məhv edib

    Xarici siyasət
    10:36

    Ukraynalı nazir: Azərbaycana dəstəyinə görə minnətdarıq

    Xarici siyasət
    10:34

    Xaçmazda qadın qətlə yetirilib, 17 yaşlı oğlu şübhəli bilinir

    Hadisə
    10:33

    KİV: ABŞ Tramp və Putinin Budapeştdə planlaşdırılan görüşünü ləğv edib

    Digər ölkələr
    10:31

    KİV: İranın şərqində Sepah komandirinə hücum olub, yaralılar var

    Region
    10:29

    Rayonlarda və işğaldan azad olunan ərazilərdə 27 avtomat aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti