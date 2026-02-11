Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Турция завершили техническую интеграцию электронных подписей

    ИКТ
    • 11 февраля, 2026
    • 10:58
    Азербайджан и Турция завершили техническую интеграцию электронных подписей

    Азербайджан и Турция завершили технический этап взаимного признания электронных подписей и интеграции цифрового документооборота.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на азербайджано-турецком бизнес-форуме "Цифровая трансформация и технологический мост" в Баку.

    По его словам, все технические процессы и этапы тестирования по взаимному признанию электронных подписей завершены. "В настоящее время ведется работа по совместной разработке соответствующей нормативно-правовой базы для придания процессу полной юридической силы. Надеемся, что этот этап также будет завершен в ближайшее время", - отметил он.

    Замминистра подчеркнул, что цифровая трансформация определена в Азербайджане как один из ключевых приоритетов государственной политики, и в этом направлении реализуются масштабные реформы.

    Кроме того, по его словам, в прошлом году была утверждена концепция цифрового развития экономики Азербайджана, формирующая единый цифровой подход для граждан, бизнеса и государства. "В числе основных целей - цифровизация государственных услуг, снижение административной нагрузки на бизнес и повышение доступности сервисов", - отметил Мамедов.

    Азербайджан Турция Самир Мамедов азербайджано-турецком бизнес-форуме
    Azərbaycan və Türkiyə elektron imzaları qarşılıqlı tanımağa texniki baxımdan hazırdır
    Azerbaijan, Türkiye complete technical integration of e-signatures
    Ты - Король

    Последние новости

    11:19

    В Азербайджане промышленное производство увеличилось почти на 3%

    Промышленность
    11:17

    В Зардабе пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков

    Происшествия
    11:14

    В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления

    В регионе
    11:12

    Замминистра: Число пользователей платформы MyGov превысило 2,5 млн

    ИКТ
    11:11

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 76%

    Финансы
    11:09

    Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:07
    Фото

    В Палате депутатов Мексики создана группа дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:02

    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

    Финансы
    10:59
    Видео

    На официальных страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео встречи с Вэнсом

    Внешняя политика
    Лента новостей