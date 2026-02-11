Азербайджан и Турция завершили техническую интеграцию электронных подписей
- 11 февраля, 2026
- 10:58
Азербайджан и Турция завершили технический этап взаимного признания электронных подписей и интеграции цифрового документооборота.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на азербайджано-турецком бизнес-форуме "Цифровая трансформация и технологический мост" в Баку.
По его словам, все технические процессы и этапы тестирования по взаимному признанию электронных подписей завершены. "В настоящее время ведется работа по совместной разработке соответствующей нормативно-правовой базы для придания процессу полной юридической силы. Надеемся, что этот этап также будет завершен в ближайшее время", - отметил он.
Замминистра подчеркнул, что цифровая трансформация определена в Азербайджане как один из ключевых приоритетов государственной политики, и в этом направлении реализуются масштабные реформы.
Кроме того, по его словам, в прошлом году была утверждена концепция цифрового развития экономики Азербайджана, формирующая единый цифровой подход для граждан, бизнеса и государства. "В числе основных целей - цифровизация государственных услуг, снижение административной нагрузки на бизнес и повышение доступности сервисов", - отметил Мамедов.