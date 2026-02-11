İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Türkiyə elektron imzaları qarşılıqlı tanımağa texniki baxımdan hazırdır

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 10:35
    Azərbaycan və Türkiyə elektron imzaları qarşılıqlı tanımağa texniki baxımdan hazırdır

    Azərbaycan və Türkiyə arasında elektron imzaların qarşılıqlı tanınması və rəqəmsal sənəd dövriyyəsinin inteqrasiyası texniki baxımdan artıq tamamlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov Bakıda keçirilən "Azərbaycan – Türkiyə biznes forumu: Rəqəmsal transformasiya və texnologiya körpüsü" forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, lektron imzaların qarşılıqlı tanınması üzrə bütün texniki proseslər və test mərhələləri yekunlaşıb: "Hazırda prosesin tam hüquqi qüvvəyə minməsi üçün müvafiq normativ-hüquqi bazanın birgə işlənməsi istiqamətində işlər aparılır. Ümid edirik ki, yaxın zamanda bu mərhələ də başa çatacaq".

    Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycan rəqəmsal transformasiyanı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyən edib və bu istiqamətdə genişmiqyaslı islahatlar həyata keçirilir.

    Onun sözlərinə görə, "Onlayn Azərbaycan" layihəsi çərçivəsində artıq ölkənin bütün kəndlərində genişzolaqlı internetə çıxış təmin olunub.

    S. Məmmədov vurğulayıb ki, ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqəmsal inkişaf konsepsiyası təsdiqlənib və sənəd vətəndaşlar, biznes və dövlət üçün vahid rəqəmsal yanaşmanı formalaşdırır: "Konsepsiya çərçivəsində dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, biznes üçün inzibati yükün azaldılması və xidmətlərin əlçatanlığının artırılması əsas hədəflər sırasındadır".

    O əlavə edib ki, Azərbaycanın kağızsız hökumətə keçidi artıq tamamlanıb: "Bu, hər il təxminən 5 700 ağacın kəsilməsinin qarşısını almağa imkan verir".

    Samir Məmmədov elektron imza
    Азербайджан и Турция завершили техническую интеграцию электронных подписей

    Son xəbərlər

    10:56

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:53

    Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:53

    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:52
    Video

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşünə dair video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    10:52

    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    10:52

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Digər
    10:51

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

    Maliyyə
    10:50

    Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb

    Region
    10:46

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti