Азербайджан и GIP обсудили инвестиции в инфраструктуру

Азербайджан и Global Infrastructure Partners (GIP) обсудили перспективы сотрудничества, инвестиционные возможности и участие в региональных проектах, включая развитие Среднего коридора.

Как передает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети X.

"В рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума мы провели встречу с основателем-партнером, председателем и генеральным директором компании Global Infrastructure Partners Адебальо Огунлеси", - говорится в публикации.

По его словам, с учетом растущих возможностей Азербайджана в сфере транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры состоялся обмен мнениями о потенциальных инвестиционных возможностях в области логистики, цифровой инфраструктуры и дата-центров.