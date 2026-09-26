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    Азербайджан и GIP обсудили инвестиции в инфраструктуру

    ИКТ
    • 26 сентября, 2026
    • 17:52
    Азербайджан и GIP обсудили инвестиции в инфраструктуру

    Азербайджан и Global Infrastructure Partners (GIP) обсудили перспективы сотрудничества, инвестиционные возможности и участие в региональных проектах, включая развитие Среднего коридора.

    Как передает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети X.

    "В рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума мы провели встречу с основателем-партнером, председателем и генеральным директором компании Global Infrastructure Partners Адебальо Огунлеси", - говорится в публикации.

    По его словам, с учетом растущих возможностей Азербайджана в сфере транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры состоялся обмен мнениями о потенциальных инвестиционных возможностях в области логистики, цифровой инфраструктуры и дата-центров.

    Рашад Набиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Global Infrastructure Partners (GIP) Средний коридор
    Azərbaycan və GIP arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
    Azerbaijan, GIP discuss investment in infrastructure
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