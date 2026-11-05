Места памяти Западного Азербайджана: Древнее тюркское село Зангезура - Халадж

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории азербайджанского села Халадж в нынешней Армении, опустевшего в конце 1980-х годов в результате изгнания азербайджанцев.

Как сообщает Report, статья на эту тему опубликована в издании Perished civilization.

Отмечается, что в царский период село называлось "Халадж", "Халадж 2-й", "Халач", а в советский период - "Халадж", "Халач". Как минимум на протяжении двух столетий село носило название Халадж. В июле 2006 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Ачанан. С 1995 года село входит в состав Сюникской области Республики Армения.

Село исторически расположено в Зангезуре, где проживали предки азербайджанцев и западная часть которого была передана Армении большевиками.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Аджанан-Тюркского магала Карабахского ханства.

В начале XIX века Карабахское ханство перешло под власть Российской империи. В период царской России село было включено в состав Зангезурского уезда Елисаветпольской губернии. Согласно документу "Описание Карабагской провинции", составленному в 1823 году по распоряжению главнокомандующего и главного управляющего в Грузии А.П. Ермолова, в селе проживали предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, на которые ссылаются и армянские источники, в разное время до 1914 года в селе проживали исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В 1918–1920 годах самостоятельные армянские вооруженные отряды и войска Первой Республики Армения проводили этнические чистки тюркского населения в Елисаветпольской губернии, в том числе в Зангезуре. Этнические чистки осуществлялись также в Эриванской губернии и других регионах, особенно в Карабахе и Нахчыване.

Согласно архивным документам, в декабре 1918 года армянские вооруженные формирования открыли огонь по жителям села. В результате нападения были убиты 80 человек, остальные были вынуждены бежать. Само село было разграблено и сожжено. Факт разрушения села подтверждается и армянскими источниками за 1919 год.

29 ноября 1920 года, несмотря на то что правительство Дашнакцутюн все еще находилось у власти в Эривани, была провозглашена Советская Армения. На следующий день руководство Советского Азербайджана приняло решение о передаче Зангезура Советской Армении. В результате бывший Зангезурский уезд был разделен: летом 1921 года его западная часть, где после этнических чисток осталось в основном армянское население, вошла в состав Армянской ССР, а восточная часть осталась в составе Азербайджанской ССР.

В начале 1920-х годов азербайджанское население начало возвращаться в село. В советский период село входило в состав Кафанского района, образованного в 1930 году. По данным армянских источников, до 1980-х годов на территории села проживали исключительно азербайджанцы.

В 1940-х годах в село были переселены жители трех ликвидированных окрестных сел - Эмазлу, Инджевар и Теджадин. В 1948–1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР. В результате в 1948 году 48 азербайджанских жителей села Халадж были принудительно переселены в Дашкесанский район Азербайджана.

Последняя статистика по жителям села относится к 1979 году. В то время в селе проживали 331 человек, все - азербайджанцы.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В "Сборнике сведений о Елисаветпольской губернии" 1902 года отмечается, что в то время в селе действовала мечеть.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию азербайджанского наследия. В ходе этих работ в селе было обнаружено здание, предположительно ранее служившее мечетью. На одном из полуовальных камней, расположенных над входной дверью, сохранилась арабская надпись, датируемая концом XIX века.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" - редкое научно-исследовательское издание. В ходе полевых исследований на территории современной Армении впервые были собраны и систематизированы сведения примерно о 600 селах, где ранее проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия - кладбища, пиры, мечети.