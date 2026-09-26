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    Azərbaycan və GIP arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    İKT
    • 26 sentyabr, 2026
    • 17:47
    Azərbaycan və GIP arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Azərbaycan və "Global Infrastructure Partners" (GIP) arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, investisiya imkanları və regional layihələrdə, o cümlədən Orta Dəhlizin inkişafında iştirak məsələləri müzakirə edilib

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" hesabında paylaşımda qeyd edib.

    "İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində "Global Infrastructure Partners" (GIP) şirkətinin təsisçi tərəfdaşı, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Oqunlesi ilə görüş keçirdik", - paylaşımda bildirilib.

    Azərbaycanın nəqliyyat-logistika və rəqəmsal infrastruktur sahəsində artan imkanlarını nəzərə alınaraq, logistika, rəqəmsal infrastruktur və data mərkəzləri istiqamətində potensial investisiya imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Rəşad Nəbiyev Adebayo Oqunlesi II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026)
    Азербайджан и GIP обсудили инвестиции в инфраструктуру
    Azerbaijan, GIP discuss investment in infrastructure
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