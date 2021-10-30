Авиарегулятор США планирует регламентировать полеты над вышками 5G

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США готовится выпустить несколько предупреждений для пилотов и авиакомпаний о потенциальном влиянии сетей связи пятого поколения (5G) на воздушные полеты.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США готовится выпустить несколько предупреждений для пилотов и авиакомпаний о потенциальном влиянии сетей связи пятого поколения (5G) на воздушные полеты.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее сведениям, ведомство полагает, что влияние радиосигнала от вышек связи 5G на приборы, такие как альтиметр, который определяет расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G в 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.

В свою очередь представители Федеральной комиссии по связи США настаивают на том, что имеющиеся данные не подтверждают предположение о влиянии вышек 5G на авиационные системы. Помимо этого, они отмечают, что еще в прошлом году ввели некоторые ограничения для операторов связи после изучения возможного влияния сетей на воздушное сообщение.

По данным The Wall Street Journal, оба ведомства с августа ведут переговоры по этому вопросу. Ожидается, что стороны договорятся о некоей буферной зоне в диапазоне смежных частот, чтобы исключить возможность помех для воздушных судов. Помимо этого, ФАУ собирает и анализирует информацию о местах, где самолеты планируют по глиссаде в непосредственной близости от вышек 5G, чтобы сделать свои рекомендации пилотам намного более точными и минимизировать неудобства для операторов связи.