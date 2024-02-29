Аудио- и видеозвонки стали доступны всем пользователям соцсети X

Социальная сеть X предоставила всем пользователям доступ к функции аудио и видеозвонков.

Социальная сеть X предоставила всем пользователям доступ к функции аудио- и видеозвонков.

Как передает Report , об этом сообщается в аккаунте XNews.

"Аудио- и видеозвонки теперь доступны всем в X! Кому вы позвоните первым?" - говорится в тексте.

Напомним, что предприниматель Илон Маск 9 мая 2023 года написал на своей странице в соцсети, что "скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы", благодаря чему пользователи смогут "общаться с людьми из любой точки мира, не сообщая им свой номер телефона". Впервые эта функция появилась в октябре прошлого года, однако доступна она была только обладателям премиум-аккаунтов.