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Аудио- и видеозвонки стали доступны всем пользователям соцсети X

Аудио- и видеозвонки стали доступны всем пользователям соцсети X Социальная сеть X предоставила всем пользователям доступ к функции аудио и видеозвонков.
ИКТ
29 февраля 2024 г. 04:47
Аудио- и видеозвонки стали доступны всем пользователям соцсети X

Социальная сеть X предоставила всем пользователям доступ к функции аудио- и видеозвонков.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте XNews.

"Аудио- и видеозвонки теперь доступны всем в X! Кому вы позвоните первым?" - говорится в тексте.

Напомним, что предприниматель Илон Маск 9 мая 2023 года написал на своей странице в соцсети, что "скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы", благодаря чему пользователи смогут "общаться с людьми из любой точки мира, не сообщая им свой номер телефона". Впервые эта функция появилась в октябре прошлого года, однако доступна она была только обладателям премиум-аккаунтов.

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