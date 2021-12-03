Астрономы впервые открыли "железную" экзопланету

Орбитальная обсерватория TESS обнаружила в окрестностях соседней звезды GJ 367 крайне небольшую и при этом очень плотную экзопланету размером с Марс, чьи недра предположительно почти полностью состоят из железа.

Орбитальная обсерватория TESS обнаружила в окрестностях соседней звезды GJ 367 крайне небольшую и при этом очень плотную экзопланету размером с Марс, чьи недра предположительно почти полностью состоят из железа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Мы обнаружили экзопланету размером с Марс, которая при этом похожа по составу и облику на Меркурий. Она относится к числу самых небольших экзомиров, открытых за все время наблюдений. Мы предполагаем, что она совершает один оборот вокруг звезды всего за восемь неполных часов", - заявил ведущий научный сотрудник MIT Роланд Вандерспек.

Вандерспек и его коллеги совершили это открытие во время наблюдений за красным карликом GJ 367, которые они проводили при помощи орбитального телескопа TESS. Это светило относится к числу одной из самых близких к Солнцу звезд, расположенных в созвездии Паруса. По текущим оценкам ученых, красный карлик удален от нас всего на 30 световых лет.

Так, типичные температуры на поверхности GJ 367b превышают 1,5 тыс. градусов Цельсия, что говорит об отсутствии жизни на планете. При этом астрономы не исключают, что в данной звездной системе присутствуют и другие каменистые планеты, обладающие атмосферой и большими запасами жидкой воды. В ближайшее время ученые начнут их поиски.