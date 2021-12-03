О нас
Report Georgia
Аудио новости

Астрономы впервые открыли "железную" экзопланету

Астрономы впервые открыли "железную" экзопланету Орбитальная обсерватория TESS обнаружила в окрестностях соседней звезды GJ 367 крайне небольшую и при этом очень плотную экзопланету размером с Марс, чьи недра предположительно почти полностью состоят из железа.
ИКТ
3 декабря 2021 г. 02:52
Астрономы впервые открыли железную экзопланету

Орбитальная обсерватория TESS обнаружила в окрестностях соседней звезды GJ 367 крайне небольшую и при этом очень плотную экзопланету размером с Марс, чьи недра предположительно почти полностью состоят из железа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Мы обнаружили экзопланету размером с Марс, которая при этом похожа по составу и облику на Меркурий. Она относится к числу самых небольших экзомиров, открытых за все время наблюдений. Мы предполагаем, что она совершает один оборот вокруг звезды всего за восемь неполных часов", - заявил ведущий научный сотрудник MIT Роланд Вандерспек.

Вандерспек и его коллеги совершили это открытие во время наблюдений за красным карликом GJ 367, которые они проводили при помощи орбитального телескопа TESS. Это светило относится к числу одной из самых близких к Солнцу звезд, расположенных в созвездии Паруса. По текущим оценкам ученых, красный карлик удален от нас всего на 30 световых лет.

Так, типичные температуры на поверхности GJ 367b превышают 1,5 тыс. градусов Цельсия, что говорит об отсутствии жизни на планете. При этом астрономы не исключают, что в данной звездной системе присутствуют и другие каменистые планеты, обладающие атмосферой и большими запасами жидкой воды. В ближайшее время ученые начнут их поиски.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
ВидеоЛа Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
29 ноября 2021 г. 01:56
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
28 ноября 2021 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi