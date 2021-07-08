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Apple выпустит планшет с инновационным дисплеем

Apple выпустит планшет с инновационным дисплеем Компания Apple намерена выпустить первый iPad с дисплеем, выполненным по технологии органических светодиодов (OLED)
ИКТ
8 июля 2021 г. 21:50
Apple выпустит планшет с инновационным дисплеем

Компания Apple намерена выпустить первый iPad с дисплеем, выполненным по технологии органических светодиодов (OLED).

Как передает Report со ссылкой на издание Gizmochina, первой моделью с подобным экраном станет 10,9-дюймовый планшет, возможно, новый iPad Air. Следом за ним такой дисплей получат 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro. Для последнего останется альтернатива в виде miniLED-матрицы.

Переход на новый тип дисплеев в планшетах Apple начнется уже в 2022 году, через год OLED-панели получит линейка профессиональных iPad. Подобные экраны используются в смартфонах iPhone не первый год.

Технология органических светодиодов отличается от жидкокристаллической более высокой яркостью, иной цветопередачей и настоящим черным цветом. При работе OLED-панели гораздо меньше потребляют энергии.

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