О нас
Report Georgia
Аудио новости

Apple выплатит почти $30 млн сотрудникам своих магазинов из-за проверок сумок

Apple выплатит почти $30 млн сотрудникам своих магазинов из-за проверок сумок Американская компания Apple согласилась выплатить 29,9 млн долларов США для урегулирования коллективного иска, поданного против нее в 2013 году сотрудниками фирменных магазинов в штате Калифорния.
ИКТ
13 ноября 2021 г. 07:52
Apple выплатит почти $30 млн сотрудникам своих магазинов из-за проверок сумок

Американская компания Apple согласилась выплатить 29,9 млн долларов США для урегулирования коллективного иска, поданного против нее в 2013 году сотрудниками фирменных магазинов в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, адвокаты истцов обратились к федеральному судье в США с просьбой одобрить мировое соглашение.

По данным агентства, в иске от имени 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов Apple утверждалось, что компания нарушила закон штата, не заплатив им за время, которое сотрудники затрачивали на прохождение проверки их сумок в целях безопасности. Apple в свою очередь отмечала, что обыски сумок были необходимы, чтобы убедиться, что работники не прячут в них украденные электронные устройства.

Согласно условиям сделки, из оговоренной суммы каждый сотрудник, включенный в групповой иск, получит 1 286 тыс. долларов США.

Bloomberg поясняет, что в 2015 году судья удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска. Однако в 2020 году апелляционный суд девятого округа постановил, что Apple должна платить сотрудникам за время, которое они потратили на проверку своих сумок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi