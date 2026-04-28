Амруллаев: Центр IE поможет азербайджанским специалистам укрепить международные связи
ИКТ
- 28 апреля, 2026
- 10:44
Создание Центра лидерства и инноваций IE в Баку откроет новые возможности для развития профессиональных связей азербайджанских специалистов.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по созданию центра.
По его словам, инициатива является важным примером сотрудничества между государством и частным сектором. "Уверен, что этот проект поможет азербайджанским профессионалам расширить свои связи и стать частью глобальных процессов", - отметил он.
Министр подчеркнул, что создание Центра лидерства и инноваций IE в Баку является частью политики по повышению доступности высшего образования и дальнейшей интернационализации образовательной экосистемы страны.
Последние новости
