    Emin Əmrullayev: "IE Mərkəzi azərbaycanlı peşəkarlara əlaqələrini təkmilləşdirməyə kömək edəcək"

    28 aprel, 2026
    10:21
    Emin Əmrullayev: IE Mərkəzi azərbaycanlı peşəkarlara əlaqələrini təkmilləşdirməyə kömək edəcək

    Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması azərbaycanlı peşəkarlara öz əlaqələrini təkmilləşdirməyə kömək edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumunun imzalanma mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu təşəbbüs hökumət, özəl sektor və biznes sənayesi əməkdaşlığının çox vacib nümunəsidir: "İnanıram ki, bu təşəbbüs yenə də azərbaycanlı peşəkarlara öz əlaqələrini təkmilləşdirməyə, böyük və qlobal bir məsələnin parçası olmağa kömək edəcək. Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması ali təhsilin daha əlçatan, daha münasib olması və Azərbaycanın ali təhsil ekosisteminin daha da beynəlmiləlləşməsi ilə bağlı həyata keçirilən siyasətə tam uyğundur".

    Амруллаев: Центр IE поможет азербайджанским специалистам укрепить международные связи
    Amrullayev: IE Hub for Leadership and Innovation to help Azerbaijani specialists strengthen int'l ties

    17:11

