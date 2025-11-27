Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Завершен V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 27 ноября, 2025
    • 02:12
    Завершен V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Завершен V тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, в последний игровой день тура состоялись ещё 9 матчей.

    Среди соперников "Карабаха" "Ливерпуль" принимал ПСВ, а "Айнтрахт" встречался с "Аталантой".

    "Реал" сыграл на выезде с "Олимпиакосом", а ПСЖ принимал "Тоттенхэм".

    Лига чемпионов УЕФА – групповой этап – 5-й тур – 26 ноября

    21:45 – "Копенгаген" (Дания) – "Кайрат" (Казахстан) – 3:2

    21:45 – "Пафос" (Кипр) – "Монако" (Франция) – 2:2

    00:00 – ПСЖ (Франция) – "Тоттенхэм" (Англия) – 5:3

    00:00 – "Ливерпуль" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

    00:00 – "Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия) – 3:1

    00:00 – "Атлетик" (Испания) – "Интер" (Италия) – 2:1

    00:00 – "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – "Аталанта" (Италия) – 0:3

    00:00 – "Спортинг" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия) – 3:0

    00:00 – "Олимпиакос" (Греция) – "Реал" (Испания) – 3:4

    футбол Лига чемпионов УЕФА
