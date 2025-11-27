İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    UEFA Çempionlar Liqası: "Liverpul" böyük hesabla məğlub olub, "Real" səfərdə qalib gəlib

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 01:58
    UEFA Çempionlar Liqası: Liverpul böyük hesabla məğlub olub, Real səfərdə qalib gəlib

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində V tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə daha 9 görüş baş tutub.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Liverpul" evdə PSV-yə 1:4 hesabı ilə məğlub olub, "Ayntraxt" isə səfərdə "Atalanta"ya ilə 0:3 hesabı ilə yenilib.

    "Real" səfərdə "Olimpiakos"un qonağı olub. Qarşılaşma qonaqların 4:3 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmada "Kral klubu"nun bütün qollarını Kilian Mbappe vurub. PSJ isə doğma meydanda "Tottenhem"ə 5:3 hesab ilə qalib gəlib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    V tur

    26 noyabr

    21:45. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Kayrat" (Qazaxıstan) – 3:2

    21:45. "Pafos" (Kipr) - "Monako" (Fransa) – 2:2

    00:00. PSJ (Fransa) - "Tottenhem" (İngiltərə) 5:3

    00:00. "Liverpul" (İngiltərə) - PSV (Niderland) – 1:4

    00:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya) – 3:1

    00:00. "Atletik" (İspaniya) - "İnter" (İtaliya) 2:1

    00:00. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya) – 0:3

    00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Brügge" (Belçika) – 3:0

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Real" (İspaniya) 3:4.

    UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsi "Liverpul"
