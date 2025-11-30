Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Защитник "Реала" пропустит матч с "Жироной"

    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 14:25
    Защитник Реала пропустит матч с Жироной

    Защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио не примет участия в сегодняшнем матче XIV тура Ла Лиги с "Жироной".

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, футболист заразился вирусной инфекцией.

    Накануне ответственной встречи на тренировочных занятиях испанского клуба также отсутствовали другие защитники Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Дин Хёйсен. Их участие в ближайших играх остается под вопросом.

    Однако в строй вернулись вратарь Тибо Куртуа, защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Франко Мастантуоно.

    Отметим, что матч "Жирона" - "Реал", который состоится сегодня, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

