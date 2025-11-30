Защитник "Реала" пропустит матч с "Жироной"

Защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио не примет участия в сегодняшнем матче XIV тура Ла Лиги с "Жироной".

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, футболист заразился вирусной инфекцией.

Накануне ответственной встречи на тренировочных занятиях испанского клуба также отсутствовали другие защитники Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Дин Хёйсен. Их участие в ближайших играх остается под вопросом.

Однако в строй вернулись вратарь Тибо Куртуа, защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Франко Мастантуоно.

Отметим, что матч "Жирона" - "Реал", который состоится сегодня, начнется в 20:00 по бакинскому времени.