"Real"ın daha bir müdafiəçisi növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 13:01
    Realın daha bir müdafiəçisi növbəti oyunu buraxacaq

    İspaniyanın "Real" klubu daha bir itki ilə üzləşib.

    "Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisinin müdafiəçisi Raul Asensio infeksiyaya yoluxub.

    O, "Jirona"ya qarşı keçirəcəkləri La Liqanın XIV turunun matçında meydana çıxmayacaq.

    "Kral klubu"nun digər müdafiəçiləri David Alaba, Dani Karvahal və Din Huysen də son məşqə qatılmayıblar.

    Bundan əlavə, qapıçı Tibo Kurtua, müdafiəçi Antonio Rüdiger və yarımmüdafiəçi Franko Mastantuono sıraya dönüblər.

    Qeyd edək ki, bu gün keçiriləcək "Jirona" - "Real" qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

