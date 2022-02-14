"Ювентус" в компенсированное время ушел от поражения

"Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А.

"Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча прошла в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри" и завершилась со счетом 1:1.

На 76-й минуте украинец Руслан Малиновский вывел "Аталанту" вперед мощным ударом из-за пределов штрафной. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Данило сравнял счет.

"Аталанта" набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. "Ювентус" (46) идет на четвертой позиции. При этом туринская команда провела на один матч больше, чем подопечные Джан Пьеро Гасперини.