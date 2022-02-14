О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Ювентус" в компенсированное время ушел от поражения

"Ювентус" в компенсированное время ушел от поражения "Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А.
Футбол
14 февраля 2022 г. 03:17
Ювентус в компенсированное время ушел от поражения

"Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча прошла в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри" и завершилась со счетом 1:1.

На 76-й минуте украинец Руслан Малиновский вывел "Аталанту" вперед мощным ударом из-за пределов штрафной. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Данило сравнял счет.

"Аталанта" набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. "Ювентус" (46) идет на четвертой позиции. При этом туринская команда провела на один матч больше, чем подопечные Джан Пьеро Гасперини.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Видео"Yuventus" "Atalanta"ya məğlubiyyətdən xilas olub

Экслюзивные новости

Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
12 февраля 2022 г. 13:21
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
12 февраля 2022 г. 11:56
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi