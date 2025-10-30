Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    "Ювентус" объявил о назначении Спаллетти главным тренером

    Футбол
    • 30 октября, 2025
    • 21:56
    Ювентус объявил о назначении Спаллетти главным тренером

    Лучано Спаллетти назначен главным тренером итальянского "Ювентуса".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

    Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

    На этом посту Спаллетти сменил хорвата Игора Тудора, который был уволен 27 октября.

    Отметим, что последним местом работы Спаллетти была сборная Италии. Он руководил национальной командой с 2023 по 2025 год.

    "Ювентус" Лучано Спаллетти главный тренер
    "Yuventus"un yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Последние новости

    22:23

    ООН прокомментировала приказ Трампа о ядерных испытаниях

    Другие страны
    22:11

    У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    22:10
    Фото

    ВБ проведет в Минфине Азербайджана оценку цифровых решений

    Финансы
    21:59

    СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базы

    Другие страны
    21:56

    "Ювентус" объявил о назначении Спаллетти главным тренером

    Футбол
    21:42
    Фото

    В Ширване при столкновении автомобилей один человек погиб, двое пострадали

    Происшествия
    21:39

    В Баку прошли консульские консультации между Азербайджаном и Беларусью

    Внешняя политика
    21:31
    Фото

    Джейхун Байрамов участвует в церемонии открытия конференции ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    21:17
    Фото

    На суде над армянами изучен документ об одновременном убийстве 8 азербайджанских заложников и пленных

    Внутренняя политика
    Лента новостей