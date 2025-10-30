"Ювентус" объявил о назначении Спаллетти главным тренером

Лучано Спаллетти назначен главным тренером итальянского "Ювентуса".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

На этом посту Спаллетти сменил хорвата Игора Тудора, который был уволен 27 октября.

Отметим, что последним местом работы Спаллетти была сборная Италии. Он руководил национальной командой с 2023 по 2025 год.