"Yuventus"un yeni baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 21:41
Luçano Spalletti İtaliya təmsilçisi "Yuventus"un baş məşqçisi təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
66 yaşlı mütəxəssislə müqavilənin müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.
O, oktyabrın 27-də istefaya göndərilən İqor Tudoru əvəzləyib.
Qeyd edək ki, Spalletti son olaraq İtaliya millisini çalışdırıb. O, 2023-2025-ci illərdə yığmaya rəhbərlik edib.
