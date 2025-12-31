ADB Azərbaycanda fintex sektorunun inkişafının əsas şərtlərini müəyyən edib
- 31 dekabr, 2025
- 18:21
Tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi, innovasiyalara dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi və maliyyə institutları və banklarla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi Azərbaycanın fintex ekosisteminin yeni inkişaf mərhələsinə keçməsi üçün əsas şərtlərdir.
Bu barədə "Report" Asiya İnkişaf Bankının (ADB) hesabatına istinadən xəbər verir.
"İnnovasiyaların maliyyələşdirilməsi üçün mənbələrin məhdud olduğu şəraitdə dövlət stimulları həlledici əhəmiyyət kəsb edir, innovativ həllərin hazırlanma mərhələsindən praktiki tətbiqə keçməsinə və istehlakçıların real ehtiyaclarının qarşılanmasına kömək edir", - Bank vurğulayır.
ADB qeyd edir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) maliyyə bazarında innovasiyaların tətbiqini sürətləndirmək, rəqabəti artırmaq və dayanıqlı maliyyə həllərini dəstəkləmək məqsədilə tənzimləyici "sandbox" yaradıb.
"Bu sınaq mexanizmindən istifadə ödəniş kartları və elektron pulların (e-money) emissiyası da daxil olmaqla ödəniş xidmətlərinin sayının artmasına, həmçinin maliyyə əlçatanlığının genişləndirilməsi üçün agent şəbəkələrinin formalaşmasına töhfə verə bilər. Pul köçürmələri, elektron pullar və ödəniş kartları kimi yeni ödəniş xidmətlərinin təqdim edilməsi və tətbiq proqramlaşdırma interfeysi (API) texnologiyalarının istifadəsinin genişləndirilməsi bazarda yeni rəqabət imkanları yaradacaq", - hesabatda deyilir.
ADB hesab edir ki, innovasiyaların dəstəklənməsinin daha bir mühüm istiqaməti bank və fintex sektorları arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafıdır. Bir sıra maliyyə qurumları artıq fintex şirkətləri ilə tərəfdaşlıq qurur, rəqabəti qorumağa və dəyişən bazar şəraitinə uyğunlaşmağa çalışır.
Xüsusilə bəzi fintex şirkətləri ödəniş aqreqatorları qismində çıxış edərək kommersiya banklarına kütləvi xidmətlər üzrə rəqəmsal ödənişlərin qəbulu üçün infrastruktur həlləri təqdim edir. Onlar bankların adından nağd ödənişləri qəbul edən geniş ödəniş terminalları şəbəkəsi ilə təmin edir, kommersiya bankları isə fintex şirkətlərinə rəqəmsal hesablaşmalar üçün platformalar təqdim edir. Bu cür əməkdaşlıq rəqəmsal maliyyə xidmətləri bazarının genişlənməsinə kömək edir.
ADB həmçinin vurğulayır ki, maliyyə əlçatanlığı Azərbaycanda iqtisadi artımın mühüm amilinə çevrilib və maliyyə texnologiyalarının fəal inkişafı ilə müşayiət olunur.
"Maliyyə xidmətlərinə çıxışın genişləndirilməsinə yönəlmiş xidmətlər əsasən banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və sığorta şirkətləri tərəfindən təqdim olunur", - hesabatda deyilir.
Bank hesab edir ki, "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanun fintex startapları üçün tənzimləyici "sandbox" rejimini genişləndirməyə imkan verib, məhsul və xidmətləri sınaqdan keçirmək üçün daha əlverişli şərait yaradıb. Açıq API texnologiyalarının tətbiqi prioritet istiqamətlərdən biri olmalıdır. Hökumətin Açıq bankçılıq üzrə Yol Xəritəsi əsasında fintex şirkətlərinin rəqəmsal ödəniş sistemlərində birbaşa və ya dolayı iştirakı təmin edilə bilər. Bu, tranzaksiya xərclərini azaltmağa və ödəniş əməliyyatlarının səmərəliliyini artırmağa imkan verəcək.
Eyni zamanda, ADB iştirakçılar və beynəlxalq maliyyə institutları arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və təcrübə mübadiləsi üçün Azərbaycan Fintex Assosiasiyasının platformasının genişləndirilməsini tövsiyə edir. Burada məqsəd isə ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi və innovativ proseslərin sürətləndirilməsidir. İnfrastruktur sahəsində Bank telekommunikasiya sektorunda dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğunu istisna etmir. Bu isə sənayenin şəffaflığını artıra, investisiya və innovasiya axınını stimullaşdıra bilər.