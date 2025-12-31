АБР обозначил ключевые условия развития финтеха в Азербайджане

Совершенствование регулирования, расширение господдержки инноваций и углубление сотрудничества с финансовыми институтами и банками являются ключевыми условиями для перехода финтех-экосистемы Азербайджана на новый этап развития.

Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Азиатского банка развития (АБР).

"В условиях ограниченного числа источников финансирования инноваций государственные стимулы приобретают решающее значение, способствуя продвижению инновационных решений от стадии разработки до их практического применения и удовлетворения реальных потребностей потребителей", - подчеркивает банк.

В АБР отмечают, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создал регуляторную "песочницу", направленную на ускорение внедрения инноваций на финансовом рынке, повышение конкурентоспособности и поддержку устойчивых финансовых решений.

"Использование данного механизма тестирования может способствовать росту числа платежных сервисов, включая выпуск платежных карт и электронных денег (e-money), а также формированию агентских сетей для расширения финансовой инклюзии. Предоставление новых платежных услуг, таких как денежные переводы, электронные деньги и платежные карты, и расширение применения технологий открытых интерфейсов прикладного программирования (API) создадут дополнительные пространства для конкуренции на рынке", - говорится в отчете.

Еще одним важным направлением поддержки инноваций, по мнению АБР, является развитие взаимодействия между банковским и финтех-секторами. Ряд финансовых учреждений уже выстраивает партнерства с финтех-компаниями, стремясь сохранить конкурентоспособность и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

В частности, некоторые финтех-компании функционируют в качестве платежных агрегаторов, предоставляя коммерческим банкам инфраструктурные решения для приема цифровых платежей за массовые услуги. Они обеспечивают разветвленную сеть платежных терминалов, аккумулирующих наличные платежи от имени банков, тогда как коммерческие банки, в свою очередь, предоставляют финтех-компаниям платформы для осуществления цифровых расчетов. Такое сотрудничество способствует расширению рынка цифровых финансовых услуг.

В АБР также подчеркивают, что финансовая инклюзия стала важным фактором экономического роста в Азербайджане и сопровождалась активным развитием финансовых технологий.

"Услуги, направленные на расширение доступа к финансовым сервисам, в основном предоставляются банками, небанковскими кредитными организациями и страховыми компаниями", - говорится в отчете.

По мнению банка, закон "О платежных услугах и платежных системах" позволил расширить режим регуляторной "песочницы" для финтех-стартапов, обеспечив им более благоприятные условия для тестирования продуктов и услуг. Одним из приоритетных направлений должно стать внедрение технологий открытых API. Учитывая наличие у правительства Дорожной карты открытого банкинга, может обеспечить участие финтех-компаний - напрямую или опосредованно - в цифровых платежных системах. Это позволит снизить транзакционные издержки и повысить эффективность платежных операций.

Одновременно АБР рекомендует расширить платформу Азербайджанской финтех-ассоциации для углубления сотрудничества и обмена опытом между ее участниками и международными финансовыми институтами с целью внедрения лучших международных практик и ускорения инновационных процессов. В инфраструктурной части банк также не исключает целесообразность приватизации государственных предприятий в телекоммуникационном секторе, что могло бы повысить прозрачность отрасли и стимулировать приток инвестиций и инноваций.