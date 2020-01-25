​“Ювентус” и “ПСЖ” ведут переговоры об обмене игроками

“Ювентус” и “Пари Сен-Жермен” могут обменяться игроками, сообщает L’Equipe.

Согласно информации источника, в «старую синьору» может перейти защитник парижан Лейвин Курзава. В обратном направлении может проследовать игрок обороны туринской команды Маттиа де Шильо.

Клубы уже ведут переговоры об обмене. Ожидается, что Курзава может отправиться в Италию в течение нескольких следующих дней.

В этом сезоне 27-летний Де Шильо принял участие в 9 матчах в составе “Ювентуса”. Контракт защитника с “Ювентусом” рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока - € 12 млн.

27-летний Курзава в 14 матчах в составе “ПСЖ” отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с парижанами рассчитан до ближайшего лета. Рыночная трансферная стоимость игрока - € 15 млн.