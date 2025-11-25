Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Whoop: Биологический возраст Криштиану Роналду составляет 28 лет

    Футбол
    • 25 ноября, 2025
    • 00:23
    Whoop: Биологический возраст Криштиану Роналду составляет 28 лет

    Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду равен 28 годам.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации в соцсети Х американской компании Whoop.

    Биомаркеры, отметили специалисты, показывают, что Роналду отличает эффективная доставка кислорода и метаболическая точность.

    "Данные не врут", - написал Роналду в соцсети Х.

    Компания Whoop при тестировании использует функцию, которая объединяет результаты анализов крови с непрерывными данными носимых устройств для создания полной картины здоровья пользователя.

    Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года. Пять раз он становился обладателем "Золотого мяча".

